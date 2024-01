Genus Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Genus":

Die Genus-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,86 Prozent ergibt. Allerdings zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +2,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Genus-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" war. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4500 GBP, was ein Aufwärtspotential von 107,76 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Genus-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Genus-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,67 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Genus.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält Genus in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst bekommt Genus für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.