Genus Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die Genus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2361,1 GBP erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2206 GBP, was einem Unterschied von -6,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2117,16 GBP, was einer Ähnlichkeit von +4,2 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Genus in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Genus basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose liegt bei 4500 GBP, was ein Aufwärtspotential von 103,99 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Genus-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -25,52 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Aktie mit -15,44 Prozent Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.