Genus Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs des Unternehmens Genus liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um 26,63 Prozent niedriger. Dies stellt eine deutliche Unterperformance dar und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -12,89 Prozent, wobei Genus mit einer Rendite von -26,63 Prozent deutlich darunter liegt.

In der technischen Analyse wird die Genus-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls negativ bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2335,35 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2138 GBP um -8,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2107,88 GBP, was einer Abweichung von +1,43 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Genus-Aktie ist ebenfalls neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um Genus. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Schließlich weist Genus mit einer Dividendenrendite von 1,46 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,2%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.