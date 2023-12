Genus Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Genus ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 41,54 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, der bei 261,95 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 84 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Genus im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,52 Prozent erzielt. Dies liegt 8,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-16,53 Prozent) und 12 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologie-Branche (-13,52 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Genus eine Rendite von 1,34 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,12 % in der Biotechnologie niedriger ist. Die Differenz von 1,77 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI von Genus liegt bei 34,19, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 54,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Genus.

