GenusPlus Aktie: Das gab es noch nie!

Genusplus wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Analyse schließt die Redaktion auf eine neutrale Anleger-Stimmung und ordnet Genusplus daher insgesamt als "Neutral" ein.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Genusplus über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was erneut auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Genusplus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,09 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,39 AUD liegt damit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Abweichung und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genusplus-Aktie liegt bei 8,89, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation und erhält daher auch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Genusplus-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, der charttechnischen Entwicklung und des Relative Strength Index.