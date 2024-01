GenusPlus Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Faktoren für die Stimmungslage unter den Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung können ein langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Für die Aktie von Genusplus zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch unter den Anlegern gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Genusplus. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Genusplus-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 1,11 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,33 AUD, was einer positiven Abweichung von 19,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,2 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.