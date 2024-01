GenusPlus Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genusplus-Aktie beträgt aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Genusplus weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird.

In der charttechnischen Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Genusplus-Aktie von 1,34 AUD mit +20,72 Prozent Entfernung vom GD200 (1,11 AUD) im "Gut"-Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 1,21 AUD einen Abstand von +10,74 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Genusplus-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Genusplus zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Genusplus damit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt ausschließlich positive Meinungen zu Genusplus veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich besonders mit positiven Themen rund um Genusplus, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".