Genuine Parts Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Analysteneinschätzung: Im vergangenen Jahr haben Analysten drei positive, drei neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Genuine Parts abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 176,33 USD, was einem potenziellen Anstieg um 14,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (153,66 USD) entspricht. Insgesamt erhält die Genuine Parts-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Fundamentale Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genuine Parts liegt bei 15,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 35 für Händler liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche als günstig betrachtet werden kann und somit eine positive fundamentale Bewertung erhält.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für Genuine Parts liegt bei 26,39, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 30,21 und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -0,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Händlerunternehmen darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Genuine Parts eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.