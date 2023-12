Genuine Parts Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Genuine Parts-Aktie wird derzeit als neutral eingestuft, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 2, was eine negative Differenz von -0,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Genuine Parts als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,32 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 36,16. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Genuine Parts-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Genuine Parts.