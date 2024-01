Genuine Parts Aktie: Einfach unglaublich

Aktienanalyse: Genuine Parts Aktie erhält neutrale Bewertung

Investoren, die in die Aktie von Genuine Parts investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 2,54 % erwarten. Dies liegt 0,83 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag führen kann. Die Dividenden des Unternehmens fallen jedoch nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Von Analysten wird die Genuine Parts-Aktie mit "Neutral" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 25,69 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Genuine Parts eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Genuine Parts im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,45 Prozent erzielt, was 35,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt -3,56 Prozent, wobei Genuine Parts aktuell 20,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Genuine Parts-Aktie um -9,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Genuine Parts kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Genuine Parts jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Genuine Parts-Analyse.

Genuine Parts: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...