Genufood Energy-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Genufood Energy Enzymes wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,006 USD) um -70 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 USD zeigt eine Abweichung von -40 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Genufood Energy Enzymes weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Genufood Energy Enzymes in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Genufood Energy Enzymes in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.