Genufood Energy Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Genufood Energy Enzymes-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,006 USD weicht also um -70 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-40 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genufood Energy Enzymes-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Genufood Energy Enzymes ein neutrales Rating. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 83,71 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Stimmung und Kommentare auf sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Genufood Energy Enzymes ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Genufood Energy Enzymes nicht festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Insgesamt erhält die Genufood Energy Enzymes-Aktie somit in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.