Genufood Energy Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Genufood Energy Enzymes-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0089 USD liegt, was einem Unterschied von -11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,01 USD, was zu einer ähnlichen Differenz von -11 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Genufood Energy Enzymes-Aktie ein "Schlecht"-Rating gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Genufood Energy Enzymes-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Genufood Energy Enzymes-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 0, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Genufood Energy Enzymes-Aktie. Daher wird diese insgesamt mit einem "Neutral"-Wert eingestuft.