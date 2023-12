Genting Singapore Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Genting Singapore hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, die sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Der aktuelle Kurs von 0,975 SGD liegt 8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt +1,56 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Genting Singapore veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Genting Singapore im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,4 Prozent erzielt hat, was 11,76 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" kann das Unternehmen mit einer Überperformance von 4,4 Prozent punkten. Auf dieser Stufe wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür neutral bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.