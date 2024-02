Genting Singapore Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Dividendenrendite von Genting Singapore beträgt aktuell 3,59 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. In technischer Hinsicht wird die Genting Singapore als "Schlecht" bewertet, da der Aktienkurs um -15,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 1,08 SGD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit -8,5 Prozent eine negative Abweichung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Genting Singapore nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 23,59 insgesamt 32 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 34,89. Daher erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in der fundamentalen Analyse. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielt Genting Singapore eine Rendite von 5,6 Prozent, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kann die Aktie mit einer Rendite von 4,91 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung vorweisen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.