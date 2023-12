Genting Singapore Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Genting Singapore zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 0,975 SGD liegt, was einer Entfernung von +1,56 Prozent vom GD200 (0,96 SGD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,91 SGD. Dies bedeutet ein "Gut"-Signal, da der Abstand +7,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Genting Singapore-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,4 Prozent erzielt, was 12,74 Prozent über dem Durchschnitt (0,67 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 8,94 Prozent, und Genting Singapore liegt aktuell 4,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Genting Singapore festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Genting Singapore daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Genting Singapore in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.