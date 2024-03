Genting Singapore Aktie: Einfach unglaublich

Die Singapurer Firma Genting Singapore hat eine aktuelle Dividendenrendite von 3% im Verhältnis zum Aktienkurs. Dies liegt 0,3 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Genting Singapore heute neutral.

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über Genting Singapore in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung von der Redaktion. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Genting Singapore ist rückläufig, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genting Singapore liegt mit 17,77 unter dem Branchendurchschnitt von 24 in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als günstig eingestuft werden kann.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Genting Singapore im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,37 Prozent erzielt, was 2,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite sogar 8,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass Genting Singapore in verschiedenen Bereichen wie Dividendenrendite, sozialem Sentiment und Branchenvergleich keine optimale Performance aufweist.