Genting Malaysia Bhd Aktie: Das liegt auf Eis

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Genting Malaysia Bhd. Das Stimmungsbild basierend auf den sozialen Medien zeigt keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten Genting Malaysia Bhd in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage zeigen eine überwiegend positive Stimmung. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Genting Malaysia Bhd-Aktie nur geringfügig von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Genting Malaysia Bhd-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Genting Malaysia Bhd in verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet, was auf eine insgesamt ausgeglichene Performance hindeutet.