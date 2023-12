Genting Malaysia Bhd Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Genting Malaysia Bhd-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 13,96 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 13 USD, was einem Unterschied von -6,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (12,74 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,04 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genting Malaysia Bhd-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Sentiment- und Buzz-Faktoren zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität bei der Diskussion um die Genting Malaysia Bhd-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diesen Faktor ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders positiv. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Genting Malaysia Bhd-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Genting Malaysia Bhd-Aktie gemischte Signale aus technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie Anleger-Stimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.