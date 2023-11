Genting Malaysia Bhd ADR Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Newtek Business Services":

Die Diskussionen über Genting Malaysia Bhd in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Genting Malaysia Bhd als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 13 USD mit einer Entfernung von -8,13 Prozent vom GD200 (14,15 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 12,8 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses von Genting Malaysia Bhd.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Genting Malaysia Bhd in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Genting Malaysia Bhd liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 52,17 und bestätigt die Gesamtbewertung als "Neutral".