Genting Berhad ist zurück!

Genting Bhd, ein Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit", hat eine Dividendenrendite von 2,87 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion, da die Differenz zum Durchschnitt nur 0,11 Prozent beträgt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Genting Bhd werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu analysieren. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Genting Bhd bei 4,65 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,77 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,58 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 4,54 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +5,07 Prozent Abstand ein "Gut" erhält, und somit die Gesamtnote "Gut" bekommt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Genting Bhd weist ein KGV von 73,32 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 50,31 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Empfehlung für den Titel.