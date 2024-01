Genting Berhad Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wynn Macau":

Die malaysische Unternehmensgruppe Genting Bhd hat eine Dividendenrendite von 2,87 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,76 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Genting Bhd-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts positiv bewertet wird. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,44 USD liegt, was einer Abweichung von +16,74 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,64 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von 5,44 USD, was einer Abweichung von +17,24 Prozent entspricht. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält die Genting Bhd-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Genting Bhd-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dementsprechend wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Genting Bhd in den letzten Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Genting Bhd-Aktie anhand der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einer neutralen Bewertung von "Neutral" eingestuft.