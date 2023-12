Genting Berhad Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Genting Bhd: Analyse und Bewertung

Genting Bhd wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als überbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 73,32, was einem Abstand von 50 Prozent zum Branchen-KGV von 49 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden überwiegend positive Themen in Bezug auf Genting Bhd diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Genting Bhd derzeit 2. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Unsere Analysten geben daher für die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Genting Bhd liegt bei 36,71, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

