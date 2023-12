Genting Berhad Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten zwei Wochen wurde Genting Bhd von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genting Bhd-Aktie beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,86 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genting Bhd beträgt 73, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 48 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,87 % können Anleger, die derzeit in die Aktie von Genting Bhd investieren, einen Mehrertrag in Höhe von 0,06 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.