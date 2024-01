Gentherm Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von Gentherm hat in den letzten Monaten in Bezug auf die Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und Buzz geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30,09, was deutlich über dem Branchen-KGV von 20,43 liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine schlechte Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Gentherm derzeit um 4,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der Distanz zum GD200 als schlecht eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Gentherm derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für Gentherm eine gemischte Bewertung, wobei das Sentiment und Buzz positiv sind, die fundamentale Bewertung jedoch negativ ausfällt. In der technischen Analyse wird die Aktie für den kurzfristigen Zeitraum als neutral eingestuft, für den langfristigen Zeitraum jedoch als schlecht.