Gentherm Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Gentherm ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Gentherm bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Branchenmitttelwert von 0 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gentherm liegt bei 29,17, was über dem Branchendurchschnitt von 20,1 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche erzielte Gentherm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,62 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei -2,2 Prozent lag. Dies führt zu einer Unterperformance von -27,42 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 10,51 Prozent lag Gentherm 40,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.