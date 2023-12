Gentherm Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Aktienanalyse: Gentherm mit gemischter Bewertung

Für Anleger, die in die Aktie von Gentherm investieren, könnte die Dividendenrendite ein wichtiger Faktor sein. Aktuell liegt diese jedoch bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 3830,25 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse der Gentherm-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 55,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 52,36 USD liegt, was einem Unterschied von -4,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer kürzeren Betrachtungsdauer von 50 Handelstagen ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der gleitende Durchschnitt bei 47,33 USD liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+10,63 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gentherm bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,95 eine Überbewertung um ca. 44 Prozent darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf dieser Stufe.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Gentherm-Aktie.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Gentherm also eine gemischte Bewertung in Bezug auf Dividende, technische Analyse, fundamentale Kriterien und Sentiment. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.

Sollten Gentherm Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Gentherm jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gentherm-Analyse.

Gentherm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...