Gentex Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs des Unternehmens Gentex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 8,98 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Gentex eine Underperformance von -5,86 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Gentex 0,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Gentex als unterbewertet, da das KGV mit 17,23 insgesamt 20 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 21,49 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Analysten schätzen die Aktie von Gentex auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gentex vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 35 USD, was einer Erwartung in Höhe von 15,32 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gentex aktuell bei 29,6 USD, wodurch die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 30,35 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,53 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -1,43 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".