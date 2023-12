Gentex Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Dividendenrendite von Gentex liegt derzeit bei 1,51 Prozent, was 3828,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem eher unrentablen Investment im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3830 besitzt. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Gentex von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies zeigt sich auch in den Kommentaren und Diskussionen der letzten Wochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Analysten haben Gentex in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 35 USD liegt. Dies entspricht einer Empfehlung, die Aktie zu kaufen, da sie laut Analysten um 10,62 Prozent steigen könnte.

Die Diskussionsintensität rund um Gentex war in letzter Zeit erhöht, was auf ein starkes Interesse hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Gentex als "Gut" eingestuft.