Gentex Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,3 liegt Gentex unter dem Branchendurchschnitt von 22,44 für die Branche "Automatische Komponenten", was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Analysten sind langfristig gesehen positiv gestimmt und vergeben insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 35 USD, was einer erwarteten Performance von -5,25 Prozent entspricht. Die Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend negativer wurde. Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

