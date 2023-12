Gensource Potash-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gensource Potash-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,14 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Gensource Potash derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemieunternehmen darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gensource Potash-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,07 CAD weicht um -36,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,09 CAD) weist eine Abweichung von -22,22 Prozent auf, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Gensource Potash in den letzten Wochen kaum Veränderungen verzeichnet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.