Gensource Potash Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Gensource Potash-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,1 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,09 CAD um -10 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,08 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt um +12,5 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Gensource Potash-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Gensource Potash beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Gensource Potash in den letzten Monaten nur schwach war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Gensource Potash von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Gensource Potash-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem Schlusskurs, der Dividendenpolitik, dem Sentiment im Netz und der Anleger-Stimmung.