Gensource Potash Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse von Gensource Potash-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,07 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Gensource Potash auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gensource Potash liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 42,86 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Gensource Potash in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,72 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -29,13 Prozent im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche und dem "Materialien"-Sektor entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzfaktors zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Gensource Potash auf Basis der technischen Analyse gemischte Bewertungen und wird mit einem "Neutral"-Rating versehen.