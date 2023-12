Gensource Potash Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen insgesamt vergleicht. Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 50 für die Gensource Potash darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 betrachtet einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Gensource Potash bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben festgestellt, dass auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Gensource Potash abgegeben wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Gensource Potash diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Gensource Potash aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" darstellt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Gensource Potash von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,11 CAD für den Schlusskurs der Gensource Potash-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,08 CAD, was einem Unterschied von -27,27 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,09 CAD) liegt mit einem Unterschied von -11,11 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gensource Potash-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.

Sollten Gensource Potash Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Gensource Potash jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gensource Potash-Analyse.

Gensource Potash: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...