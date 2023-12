Genscript Biotech, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Genscript Biotech ist laut einer kürzlichen Analyse insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -3,51 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Genscript Biotech in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +50,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance um 51,28 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie von Genscript Biotech kurzfristig als neutral eingestuft, da sie derzeit -3,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als gut eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,22 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut bewertet.