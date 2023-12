Genscript Biotech Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Genscript Biotech-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 63,72, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Genscript Biotech-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Genscript Biotech-Aktie bei 41,42 Prozent, was 52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,83 Prozent, wobei die Genscript Biotech-Aktie mit 52,25 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Genscript Biotech-Aktie beträgt derzeit 181,13, was 365 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 19,76 HKD. Der letzte Schlusskurs von 20,25 HKD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein Wert von 21,7 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe erhält die Genscript Biotech-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.