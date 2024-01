Genprex Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von Genprex verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -78,55 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 91,79 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 12,39 Prozent, und Genprex liegt aktuell 90,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Eine positive Entwicklung konnte hingegen im Sentiment und Buzz der Aktie festgestellt werden. In den letzten vier Wochen gab es eine Aufhellung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Genprex in diesem Bereich führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen alle "Gut" ausfielen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Genprex-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3 USD, was ein Aufwärtspotential von 1276,15 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (0,218 USD) darstellt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) für Genprex liegt bei 50,4, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für die Genprex-Aktie in Bezug auf den Relative Strength Index.