Genprex Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Genprex schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genprex-Aktie beträgt 56, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Genprex-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,217 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

