Genprex Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Der Aktienkurs von Genprex verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 101,41 Prozent, was bedeutet, dass Genprex im Branchenvergleich eine Underperformance von -177,24 Prozent aufwies. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 65,71 Prozent, und Genprex verzeichnete eine Unterperformance von 141,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Genprex in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Genprex liegt aktuell bei 61,25 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es mit einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis schwankt weniger stark im Vergleich, und auch hier wird Genprex als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, wodurch es auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Genprex-Aktie waren 1 Einstufung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier beträgt somit "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Genprex vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 3 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1245,29 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Genprex in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Genprex daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Rating.

Genprex kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Genprex jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Genprex-Analyse.

Genprex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...