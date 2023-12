Genprex Aktie: Bloß aufpassen!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Genprex hauptsächlich neutral von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Es wurden vor allem negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass die Stimmung der Anleger als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Genprex bei 0,226 USD liegt und somit -63,55 Prozent unter dem GD200 (0,62 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,26 USD, was einen Abstand von -13,08 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität um Genprex schwach ist, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Genprex in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Genprex vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Genprex vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1227,43 Prozent und ein mittleres Kursziel von 3 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".