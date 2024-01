Genpact Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den letzten zwei Wochen wurde Genpact von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um Genpact angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Analysten haben Genpact in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten, einer neutralen und keiner schlechten Bewertung versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Genpact vor, das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 54,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 57,83 Prozent entspricht. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "gut" für die Aktie von Genpact.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Genpact derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Genpact als unterbewertet, da das KGV mit 14,13 insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "gut".