Genpact Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung und das Interesse an der Genpact-Aktie haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde eine geringere Diskussionsstärke und Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genpact-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 41,67 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ein "Neutral"-Rating für Genpact.

In Bezug auf die Dividende schneidet Genpact mit einer Ausschüttung von 1,53 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,25 %) schlechter ab. Die Differenz von 3,71 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Genpact-Aktie von 34,59 USD um 8,83 Prozent unter dem GD200 (37,94 USD) liegt. Dies signalisiert ebenfalls eine negative Entwicklung. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 34,19 USD ein "Neutral"-Signal auf, da der Abstand zum aktuellen Kurs +1,17 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Genpact-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.