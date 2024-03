Genpact Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Bei der Bewertung von Aktien spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussionen im Netz. Genpact hat in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten geben eine neutrale Einschätzung ab, da es keine schlechten Empfehlungen gibt und das Kursziel im Durchschnitt bei 40 USD liegt, was einer positiven Entwicklung von 19,26 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt eine negative Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die kurzfristige Analyse ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.