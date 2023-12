Genovis AB Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie von Genovis als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Genovis-Aktie liegt bei 45,77, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke bleiben neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Abstands zum aktuellen Kurs.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating, während die anderen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung erhalten.