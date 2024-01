Genor Biopharma Holdings Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch über die Aktie von Genor Biopharma diskutiert. Es gab keine signifikant positiven oder negativen Ausschläge, und in den letzten Tagen wurde weder positiv noch negativ über Genor Biopharma gesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mithilfe einer präzisen Analyse frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Genor Biopharma in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird der Aktie dennoch eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Genor Biopharma nicht außergewöhnlich. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genor Biopharma-Aktie beträgt aktuell 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 50,5 liegt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Genor Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,54 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,18 HKD und einer Abweichung von -6,78 Prozent eine negative Entwicklung, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Zusammenfassend erhält die Genor Biopharma-Aktie sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technische Analyse überwiegend "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen.