Genor Biopharma Holdings Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Genor Biopharma liegt der RSI7 aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 66,67 an, dass Genor Biopharma neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Genor Biopharma wird von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers schlecht bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genor Biopharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1,64 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,04 HKD liegt, was einer Abweichung von -36,59 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 1,22 HKD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in Bezug auf Genor Biopharma ergibt ein insgesamt neutrales Bild. Weder gab es eine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat, noch wurde das Unternehmen bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst. Somit erhält die Genor Biopharma-Aktie ein "Neutral"-Rating.