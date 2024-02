Genor Biopharma Holdings Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analyse der Aktienkurse von Genor Biopharma zeigt, dass sowohl harte als auch weiche Faktoren berücksichtigt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Genor Biopharma in sozialen Medien als neutral bewertet. Ebenso wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Gesamteinstufung für die Stimmung als "Neutral" erfolgte.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Genor Biopharma derzeit bei 44,83 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI25, der eine relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 57 eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Genor Biopharma 1,39 HKD, während die Aktie selbst bei 0,93 HKD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -33,09 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt derzeit bei 1,05 HKD, was einem Abstand von -11,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Bewertung der weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Somit wird Genor Biopharma insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.