Genor Biopharma Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Genor Biopharma liegt bei 68,97, was auf eine "Neutral" Bewertung hinweist, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 58 für die Genor Biopharma. Auch hier wird die Situation als "Neutral" eingestuft, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Genor Biopharma-Aktie ein Durchschnitt von 1,7 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1,12 HKD, was einem Unterschied von -34,12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,22 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,2 Prozent entspricht. Somit erhält die Genor Biopharma-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Genor Biopharma in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind und überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von Genor Biopharma bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.