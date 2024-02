Genmin Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs der Genmin-Aktie bei 0,17 AUD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,16 AUD, was einem Unterschied von -5,88 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 AUD liegt mit einem Schlusskurs von ebenfalls unter dem Durchschnitt (-11,11 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Genmin somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genmin liegt bei 66,67, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 66 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Genmin ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Genmin-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment.