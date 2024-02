Genmin Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Genmin-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,16 AUD um -5,88 Prozent vom GD200 (0,17 AUD) entfernt ist, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,18 AUD. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -11,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Genmin-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über Genmin eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Genmin liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf 100 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Anleger-Studien haben ergeben, dass die Meinungen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen zu Genmin diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Genmin-Aktie schließen.